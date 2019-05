HTML-nettistandardin kehittäjä löi hanskat tiskiin – Lopettaa standardin kehityksen

Verkkosivuilla yleisesti käytettävä HTML-kuvauskielen kehityksestä ja ylläpidosta vastannut W3C WHATWG-nimiselle järjestölle, joka koostuu suurimpien verkkoselaimien kehittäjistä. Verkkosivuilla yleisesti käytettävä-kuvauskielen kehityksestä ja ylläpidosta vastannut on päättänyt lopettaa standardin kehittämisen ja pitkällisen pohdinnan jälkeen se antaa vetovastuun-nimiselle järjestölle, joka koostuu suurimpien verkkoselaimien kehittäjistä.

Web Hypertext Application Technology Working Group eli lyhyemmin WHATWG perustettiin jo vuonna 2004 ja se on osallistunut voimakkaasti web-standardien kehitykseen. Ryhmään kuuluu suurimpien verkkoselainkehittäjien – eli Applen, Googlen, Mozillan ja Microsoftin – edustajat. Ryhmä on pitkään tehnyt verkkostandardien määrittelytyön, minkä jälkeen se on mennyt W3C:n hyväksyttäväksi.



W3C:n ja WHTWG:n yhteistyö on sujunut ilman suurempia ongelmia, kunnes keväällä 2018 niiden sukset menivät ristiin. Taustalla oli W3C:n aikeet hyväksyä rakenteisten dokumenttien määritykset määrittävän DOM-standardin versio 4.1. Selainkehittäjät vastustivat kiivaasti aietta, eivätkä ne ole lisänneet tukea selaimiinsa. Reilun vuoden kiistelyn jälkeen W3C päätti luovuttaa HTML:n ja DOM:n määrittelyvastuun WHATWG:lle.



Suurimmat selainkehittäjät kuuluvat myös W3C:hen, mutta niiden lisäksi järjestöön kuuluu satoja muita jäseniä. Uutinen tarkoittaa käytännössä sitä, että selainkehittäjät ovat yksin vastuun HTML:n ja DOM:n kehityksestä.