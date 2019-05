Todellinen tunnin juna? Kiinassa esiteltiin 600km/h kulkeva maglev-juna

Magneettien avulla kiskojen päällä leijuva juna, eli tuttavallisemmin, on ollut Kiinassa käytössä jo vuodesta 2004, jolloin Shanghain lentoasemalle kulkeva junayhteys avattiin. Kyseisellä reitillä junat saavuttavat muikean 430 km/h huippunopeuden.Nyt esitelty seuraavan sukupolven maglev-juna pistää tätäkin paremmaksi: sen huippunopeus on 600 km/h. Yhtiö kertoi junan lyhentävän esimerkiksi Shanghain ja Pekingin välisen junamatkan nykyisestä viidestä ja puolesta tunnista kolmeen ja puoleen tuntiin. Nykyisin väliä kuljetaan "perinteisillä" luotijunilla. Samalla reitti tarjoaisi vaihtoehdon lentämiselle, leikaten yhteyden jopa lentomatkaakin lyhyemmäksi. CRRC:n mukaan alle 1500 kilometrin matkoilla uusi maglev-juna on aina nopeampi tapa liikkua kuin lentäminen.On kuitenkin epävarmaa, lähteekö Kiinan valtio rakentamaan laajempaa maglev-junien verkostoa maahan, jossa on jo lähes 30 000 kilometriä rakennettua luotijunaverkostoa valmiina.Samaan aikaan Kiinassa tutkitaan myös mahdollisuuksia rakentaa maglev-junien ympärille tyhjiöputkea, jolloin nopeudet saataisiin nousemaan yli 1000 km/h tasolle.Alla esittely uudesta maglev-junasta: