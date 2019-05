DJI lisää droneihin lentokone- ja helikopteritunnistuksen

Kauko-ohjattavia koptereita elilennättävät saavat olla melko tarkkoja harrastuksensa kanssa, sillä kopterit voivat aiheuttaa todellisen lentoturvallisuusuhan, mikäli niitä lennättää väärään aikaan, väärässä paikassa ja väärällä korkeudella. DJI:lta on tulossa teknisiä helpotuksia lentoturvallisuuden parantamiseksi.

DJI:n koptereihin on nimittäin tulossa sisäänrakennettu lentokoneen ja helikopterin tunnistus . Tämä tapahtuu droneihin lisättävillä sensoreilla, jotka seuraavat lentokoneiden ja helikoptereiden lähettämää ADS-B-signaalia (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast). Drone varoittaa automaattisesti lennättäjää, mikäli lähistöllä havaitaan isompi lentokone tai helikopteri, jolloin dronen voi ohjata pois tieltä.Lennättäjän pitää ohjata drone sivuun, joten kopteri itse ei ohjaudu signaalin takia. Kopterit itse eivät lähetä lentokoneisiin tai helikoptereihin edellä mainittua signaalia, joten niiden lentäjät eivät tiedä koptereiden läsnäolosta mitään. DJI:n valikoimissa on tosin muutama yrityskäyttöön tarkoitettu malli, joissa on ADS-B-lähettimet.