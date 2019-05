Sähköpotkulaudat rantautuivat Turkuun

Moi Turku! 🇫🇮 We're super excited to be live in this amazing city! #ridevoi pic.twitter.com/LNCp2XfwAn -- VOI Technology (@voitechnology) May 23, 2019

Aikaisemmin Helsingissä toiminut ruotsalaisyritys VOI on aloittanut toimintansa tänään myös Turussa. Yrityksen potkulautoja on ympäri Turkua. Kuka tahansa voi ottaa sähköpotkulaudan käyttöönsä älypuhelinsovelluksen avulla. Turussa palvelulla on hintaa 25 senttiä minuutilta. Lisäksi aloitusmaksu on aina matkan aloittaessa yhden euron.Aikaisemmin keväällä Helsingissä käytössä olleista laudoista on käyty mediassa kovaa keskustelua, kun laudat ovat lojuneet ympäri jalkakäytäviä ihmisten parkkeeratessa niitä miten sattuu. Nähtäväksi jääkin, onko myös Turussa tulossa sanomista lautojen parkkeerauksesta.