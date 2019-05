Hittipelin uusin versio saatavilla ilmaiseksi EA:n pelikaupassa

Suositun simulaatiopelisarja The Simsin viimeisin versio The Sims 4 on saatavilla Electronic Artsin pelikaupasta ilmaiseksi rajoitetun ajan. Suositun simulaatiopelisarja The Simsin viimeisin versio The Sims 4 on saatavilla Electronic Artsin pelikaupasta ilmaiseksi rajoitetun ajan.

Electronic Artsin hittipeli The Sims 4 on saatavilla yhtiön omasta kauppapaikasta Originista ilmaiseksi aina toukokuun 28. päivään asti. Alunperin vuonna 2014 julkaistun pelin alkuperäinen hinta on ollut 39,90 euroa. Pelin ilmaisuudesta huolimatta siihen saa upotettu varmasti lisää euroja, sillä peliin on saatavilla yli 20 erilaista lisäosaa sekä kamasettiä. Lisäosien ja kamasettien hinta vaihtelee vajaasta kympistä aina 40 euroon saakka. Peliä pelatakseen lisäosien hankkiminen ei kuitenkaan ole pakollista ja perusversiostakin löytyy pelaamista moneksi tunniksi.



Pelin lunastamiseen tarvitsee vain luoda tunnukset (tai kirjautua olemassa olevilla) EA:n Origin-pelikauppaan. Pelissä luodaan Sim-hahmoja, joiden elämää pelaaja ohjaa pienintäkin piirtoa myöden. Pelisarjan ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 2000, jonka jälkeen siihen kuuluvia pelejä on myyty melkein 200 miljoonan kappaleen edestä.