Firefox päivittyi taas nopeammaksi ja turvallisemmaksi

Suorituskykyä on kasvatettu Firefoxissa tutkimalla mitä ominaisuuksia käyttäjät yleensä käyttävät eniten ja mitä taas vähiten. Lisäksi Firefox 67 pysäyttää käyttämättömiä välilehtiä herkemmin tilanteissa, joissa käyttömuistia on saatavilla vähän.Selaimen käynnistysaikaa on myös parannettu ja kryptolouhintaan liittyviä suojauksia on lisätty asetuksiin.