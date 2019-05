Virallinen kilogramman määritelmä muuttui tänään

Tähän saakka SI-järjestelmän mukainen painoyksikkö on määritelty Ranskassa sijaitsevan mallikappaleen ja siitä tehtyjen kopioiden mukaan. Tällainen mallikappale löytyy myös Suomesta. Mutta koska fyysiset esineet ovat herkkiä muutoksille, on myös painon määrittely fyysisen kappaleen perusteella ongelmallista. Mikäli Ranskassa sijaitseva-kappale jostain syystä menettäisi painoaan, olisi tämä, uusi "kevyempi" kilogramma jatkossa virallinen kilogramma, korvaten aiemmat määritelmät.Nyt kilogrammalle on annettu uusi, luonnonvakioihin perustuva määritelmä, joka ei enää riipu fyysisen mallikappaleen painosta. Tästä päivästä alkaen kilogramma määritelläänkautta. Kilogramman suuruus pysyy muutoksessa nykyisellä tasollaan. Kilogramma oli viimeinen perusyksikkö, jota ei oltu määritelty luonnonvakioiden kautta. Aiheesta kertoi Suomen Standardisoimisliitto SFS ry