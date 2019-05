Pelaajille: testissä kovaan käyttöön suunnitellut Turtle Beach Elite Atlas -kuulokkeet

Tekniset tiedot

: 50 mm: 12 Hz - 20 kHz: 3,5 mm, vaihtoehtoina sekä yhdistetty audio ja mikrofoni että erilliset päät: irrotettavaElite Atlas -kuulokkeet ovat varsin muhkeat ja suuret. Korvien ympärille tulee runsaasti pehmustetta, mikä auttaa istuvuuden kanssa. Kuulokkeet eivät ole keveimmästä päästä, mutta eivät myöskään superpainavat, ja ne ovat kyllä mukavat pidemmissäkin sessioissa. Pehmusteissa on Turtle Beachin tavaramerkiksi muodostunut Prospecs™ Glasses Relief System, eli pehmuste on yhdestä kohtaa matalampi, minkä pitäisi helpottaa silmälaseja käyttäviä. Koloa ei näe, mutta sen tuntee kun pehmustetta käy läpi sormella. Itselläni on lasit, mutta en ole kärsinyt niistä oikein minkään kuulokkeiden kanssa, joten vaikutusta on vaikea arvioida. Ei kolosista varmaan haittaa ole.Muhkeat korvapehmusteet ovat irrotettavat ja näin ollen myös tarvittaessa vaihdettavat. Päätä vasten tuleva pinta on kangasta, ja pehmusteiden laidat nahkaa.Erikoisuutena molempien kuulokkeiden päätylevyt ovat kiinni magneeteilla ja vaihdettavissa erilaisiin kuoseihin. Rahtusen suolaisella 20 euron hinnalla voi itselleen ostaa vaikkapa Astralis-joukkueen logolla varustetut päätylevyt. Ominaisuus on turhahko, mutta tuo kivaa pientä personoitavuutta kuulokkeisiin, joista ei löydy esimerkiksi nykyään suosittua RGB-valaistusta.Kuulokkeiden sanka on jykevä ja kaksiosainen. Päällä oleva kaari on metallia ja päälakea vasten lepäävä joustava osa alta kangasta ja päältä nahkaa. Kuulokkeiden säätö tapahtuu perinteiseen tapaan sankaa "venyttämällä", mutta säätövaraa on melko vähän. Säädössä on selvät portaat ja valittu asento pysyy paikallaan hyvin.Kuulokkeisiin kiinnitettävä punottu johto, jossa on keskellä muovinen volumekontrolli ja mikrofonin vaimennuskytkin, on noin metrin mittainen. Tämän perään voi halutessaan liittää parimetrisen jatkopalan, jonka urospää on jaettu kahteen liittimeen. Piuhaa on siis riittämiin. Volumerulla läpäisee pienen muovipalasen niin, että sitä voi säätää kummaltakin puolelta. Tämä oli ainakin itselle miinus, sillä oli vaikeampi katsomatta tai kokeilematta sanoa, mihin suuntaan rullaa pitäisi pyörittää. Mute-kytkin on selkeä. Tämä ohjainpalikka lienee kuulokkeiden halvimmalta tuntuva osa.Mikrofoni on irrotettavaa sorttia. Se on varreltaan jäykähkö, mutta pysyy paikallaan kun sen on saanut aseteltua.Ääneltään se peittoaa halvimmat mikrofonit, mutta jättää tietysti toivomisen varaa esimerkiksi pöytämikrofoneihin verrattuna. Pelin aikaisissa äänipuheluissa, mihin se ensisijaisesti on tarkoitettu, ajaa mikrofoni asiansa loistavasti. Sanottakoon kuitenkin, että omassa setupissani oli vaikeuksia löytää oikeat säädöt niin, että mikistä sai suhinat pois. Todella sinnikkäästi kuului kaikenmaailman hälyääniä aina puhuessa – ongelma, jota ei ole pitkään aikaan esiintynyt muilla testattavilla laitteilla.Turtle Beach Elite Atlas -kuulokkeet ovat yllätyksettömät, mutta hintaansa nähden kyllä kilpailukykyiset. Äänenlaatu on kohdallaan, mutta ei mitenkään mullistava, mikrofoni on ok mutta ei ilman ongelmiaan, ja ulkoinen laatutuntuma on pääosin hyvä, mutta ei tarjoa luksusta tai mitään mitä kavereiden kannattaisi kadehtia. Johdossa oleva säätöpalikka on halvan tuntuinen. Kuulokkeet ovat mukavat päässä massiivisten pehmusteiden ansiosta ja pidemmänkin pelisession jälkeen korvat voivat hyvin. Melkoisen vähän huonoja puolia, mutta ei oikeastaan mitään sellaista, miksi pitäisi ostaa juuri nämä kuulokkeet verrattuna muihin saman hintaisiin. Lisäksi kuulokkeiden saatavuus Suomessa näyttää olevan varsin huono. Jos headsetin jostain itselleen saa kaivettua, niin vajaan satasen verran voi odottaa köyhtyvänsä.