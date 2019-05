Onneksi olkoon Helsinki! Googlen sivuprojekti käynnistää lennokkilähetykset tänä kesänä

Alun perin Googlen sivuprojektista Alphabet-emoyhtiön tytäryhtiöksi loikannut Wing aikoo käynnistää lennokkilähetystoiminnan Helsingissä vuoden 2019 kesällä. Pilottitoiminta käynnistetään Alun perin Googlen sivuprojektista Alphabet-emoyhtiön tytäryhtiöksi loikannut Wing aikoo käynnistää lennokkilähetystoiminnan Helsingissä vuoden 2019 kesällä. Pilottitoiminta käynnistetään blogikirjoituksen mukaan Vuosaaressa, jossa kiinnostuneet voivat tilata kopterin tuomaan esimerkiksi leivonnaisia tai ruoka-annoksia.

Vuosaarelaiset voisivat siis korvata ainakin osittain Wolt-tilaukset taivaalta tippuvilla ruokalähetyksillä. Palvelu käynnitetään kahden yhteistyökumppanin voimin, mukana ovat Herkku Food Market ja Cafe Monami. Lähetysten on painettava alle 1,5 kilogrammaa ja toimitusetäisyyden on oltava alle 10 kilometriä.



Wing aloitti kaupallisen toiminnan Australiassa vain vähän aikaa sitten, joten Vuosaaren toiminta tarkoittaa palvelun saapumista paitsi Suomeen, myös Eurooppaan. Yhdysvalloissa Wing on saanut jo ilmailuviranomaisen luvan toiminnan käynnistämiseen. Yhdysvalloissa toiminta aloitetaan Virginiassa.