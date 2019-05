Sipilän perustama kehitysyhtiö aikoo rakentaa ainekset suomenkieliseen tekoälyyn

Sipilän hallituksen aikaan perustettu Valtion kehitysyhtiö Vake Oy Sipilän hallituksen aikaan perustettu on ilmoittanut aikeistaan käynnistää suomenkieliseen tekoälyyn erikoistuvan kehittämisohjelman. Ensimmäinen tavoite on luoda suomenkielisiä kieliresursseja, joita laite- ja ohjelmistosuunnittelijat voivat hyödyntää.

Tarkoituksena on edistää suomen kielen käyttöä tekoälyn sovelluskohteissa valtakielin rinnalla. Työ alkaa esiselvityksellä, joka tehdään Vaken, Helsingin yliopiston digitaalisten ihmistieteiden osaston, FIN-CLARIN konsortion, Aalto-yliopiston, Business Finlandin ja Teknologiateollisuus ry:n yhteistyönä.



Suomenkielisistä resursseista voi olla apua esimerkiksi puheohjaukseen perustuvissa sovelluskohteissa. Suomi on kielialueena melko pieni, minkä takia suuret kansainväliset toimijat eivät välttämättä näe houkuttelevaksi palveluiden lokalisointia suomeksi. Kehittämishanke voi helpottaa palveluiden tarjoamista myös paikallisella natiivikielellä.



Vaken tiedotteen mukaan tavoitteena on luoda suomenkieliset resurssit niin, että ne on mahdollisimman helposti hyödynnettävissä niissä alustoissa, joita kehittäjät käyttävät jo nyt. Lisäksi projektin tuotoksia voidaan hyödyntää saamen ja suomenruotsin vastaaviin aineistoihin.