Teratavun microSD-muistikortit ovat saapuneet kauppoihin – Näin paljon ne maksavat

SanDisk on siis tuonut myyntiin aiemmin tänä vuonna esittelemänsä teratavun tallennustilalla varustetun muistikortin. Hintaa sillä on moninkertaisesti verrattuna ulkoisiin kovalevyihin, noin 450 dollaria. Tietysti muistikortti soveltuu eri käyttötilanteisiin, minkä takia paljon kalliimman kortin hankinta voi olla täysin perusteltua. Uusi kortti on esimerkiksi U3-tyyppiä, joten se soveltuu esimerkiksi droneilla tehtäviin 4K-videokuvauksiin.Kuten yleensäkin elektroniikan ja teknologian kanssa, ajan hammas kyllä tekee tehtävänsä ja laskee lopulta tämänkin kortin hintaa reippaasti alaspäin. Kiireisimmät joutuvat aina maksumiehiksi ja hyvällä maltilla voi säästää reippaasti rahaa. Amazonista kortti ainakin loppui melko nopeasti loppu, lieneekö sitä varastoissa vain minimaalinen määrä vai onko kysyntä ollut yllättävän suurta.