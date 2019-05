Kalifornia ja San Franciscon alue on vuosikymmenten ajan ollut niin tekniikassa kuin taiteessa muita edellä. San Franciscon kaupunki on kuitenkin ymmärtänyt, ettei tekniikan uusia mahdollisuuksia tule ulottaa aivan kaikkialle, esimerkiksi kasvojentunnistus on päätetty nyt kieltää