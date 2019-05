Päivän diili: Uusin Chromecast kympin halvemmalla, vain 29 euroa!

Yksi nykypäivän kätevimmistä pienistä lisälaitteista on eittämättä, jonka ansiosta kaikista televisioista saa tehtyä "älykkäitä" vaikka television omat älyominaisuudet olisivatkin lakanneet toimimasta jo vuosia sitten.

valmistama pikkuinen laite mahdollistaa suoratoiston puhelimelta tai tietokoneelta suoraan televisioon lähes kaikista mahdollisista videolähteistä, mm.sekäovat tuettujen listalla, kuten myös kaikki kotimaiset videopalvelut, kutensekäTavallisesti Chromecast maksaa 39 euroa, mutta nyt sekä nykyistä, kolmannen sukupolven Chromecastia, että edelleen myynnissä olevaa toisen sukupolven Chromecastia, saa 29 eurolla Tarjoukset täällä:Jos kiinnostaa tietää mitä eroa edellä mainituilla on ulkonäkönsä lisäksi, löytyy aiheesta hyvä tiivistelmä täältä:Tiivistetysti voisi sanoa, että "ei juuri mitään" näiden kahden mallin välillä, myöhempi malli tulee FullHD-videota 60fps frameratella, aiempi 30fps frameratella. Käytännön merkitystä valtaosalle kuluttajista tuolla erolla tuskin isommin on. Toki, jos 4K kiinnostaa, löytyy sillekin ratkaisunsa, hintaa on vain suolaisesti enemmän, tätä kirjoittaessa 71 euroa