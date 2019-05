Amazon korvaa ihmisiä koneella – Kone jopa 5 kertaa tehokkaampi

Amazon on lisäämässä varastotyön automatisaatioastetta uusilla roboteilla, kertoo Reuters . Yhtiö on ottanut muutamien varastojen liukuhihnalla käyttöön skannausjärjestelmän, joka ohjaa tuotteen automaattiseen paketointiin.

Reutersin tietojen mukaan koneet vähentävät kussakin varastossa 24 työpaikkaa. Toisin sanoen kun järjestelmä on käytössä 55 varastossa, muuttuu noin 1300 työpaikkaa tarpeettomiksi. Lisäksi koneet kykenevät käsittelemään tilauksia päivän aikana moninkertaisen määrän. Italialaisen CMC Srl:n kehittämä CartonWrap-paketointikone on ihmiseen verrattuna jopa 4–5 kertaa tehokkaampi.



Investoinnin takaisinmaksuaika yhtä konetta kohden on noin kaksi vuotta. Amazonin kannalta työn automatisointi on täysin ymmärrettävää, sillä yrityksen kuuluukin kehittää ja tehostaa toimintaansa.



Hankalaksi työtehtävien automatisoinnin tekee kuitenkin se, että Amazonin jättimäiset varastohallit ovat saaneet yleensä investointitukea erilaisten verohelpotusten muodossa. Näiden verohelpotusten saamiseksi Amazon on tehnyt lupauksia työllistämisen suhteen.