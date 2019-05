Minecraft täyttää 10 vuotta – Alkuperäistä Minecraftia voi nyt pelata ilmaiseksi verkossa

Minecraft täyttää tässä kuussa tasan 10 vuotta, minkä kunniaksi peliä kehittävä Mojang on päättänyt julkaista alkuperäisen Minecraftin täyttää tässä kuussa tasan 10 vuotta, minkä kunniaksi peliä kehittäväon päättänyt julkaista alkuperäisen Minecraftin ilmaiseksi pelattavana selainversiona

Minecraftin kehityksen laittoi alulle ruotsalainen Markus Persson, joka lopulta myi Mojangin vuonna 2014 Microsoftille noin kahdella miljardilla eurolla. Peli on nykyisin saataville niin tietokoneelle, mobiililaitteille kuin pelikonsoleillekin. Leimallista pelille on karkea pikselöitynyt grafiikka ja mahdollisuus suunnitella sekä rakentaa omia maailmoja.



Netissä ilmaiseksi pelattavassa Minecraft Classicissa on saatavilla ainoastaan 32 erilaista rakennuspalikkaa, mutta rajoitukset eivät haitanne kun tarjolla on alkuperäinen ja nostalginen pelikokemus. Peli mahdollistaa maailmojen luomisen yhteensä 9 kaverin kanssa.