Amazonin perustaja haluaa Kuuhun – Esitteli oman laskeutujansa

Yhdysvaltojen länsirannikolla miljardöörit kisaavat toinen toisiaan vastaan omilla avaruusprojekteillaan. Elon Muskilla on SpaceX ja Amazonin perustajana tunnetulla Jeff Bezosilla on taas Blue Origin.

Blue Origin paljasti viime yönä omat suunnitelmansa valloittaa Kuu. Yhtiö on kehittänyt uutta BE-7-rakettimoottoria sekä sitä käyttävän miehittämättömän Blue Moon -laskeutujan, joka voisi viedä tieteellisiä instrumentteja ja mönkijöitä Kuun pinnalle. Blue Originin suunnitelmana on viedä laskeutuja Kuun etelänavalle. Suunnitelmiin kuuluu myös se, että laskeutujalla vietäisiin satelliitti Kuuta kiertävälle radalle.



Kuuhun Blue Origin haluaisi laskeutua vuonna 2024. Trumpin hallinto on aiemmin asettanut tavoitteekseen, että astronautit käyvät Kuussa vuoteen 2024 mennessä.