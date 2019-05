Google ja YouTube jäivät pahasti jälkeen Spotifysta

Huhtikuun lopulla Spotifylla oli hyviä uutisia kerrottavana, sillä Premium-tilaajien määrä on kasvanut yli 100 miljoonaan . Google on jäänyt kauas taakse markkinakakkosesta Applestakin, jonka Apple Music -palvelulla on 50 miljoonaa tilaajaa.YouTube ei kommentoinut musiikkipalvelun tilaajamääriä Bloombergille, mutta totesi kuitenkin, että tilaajien määrä on kasvanut viime vuoden maaliskuusta jopa 60 prosenttia. Bloombergin kuulemien lähteiden mukaan tilaajamäärät olisi tällä aikavälillä kasvanut viidellä miljoonalla tilaaja..a