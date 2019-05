Google elvyttää Nestin brändiä – Nimesi älynäytöt Nesteiksi

Vuonna 2014 Google ilmoitti Vuonna 2014ilmoitti ostavansa älykästä termostaattia kehittävän Nestin peräti 3,2 miljardilla dollarilla. Yrityskaupassa Google teki päänavauksen älykotilaitteisiin, mutta sai samalla joukon teollisen muotoilun osaajia.

Sittemmin Nest ei ole ollut erityisen näkyvä osa Googlen liiketoimintaa, mutta tämän vuoden Google I/O:ssa nettijätti yrittää elvyttää Nestin brändiä uudelleen. Yhtiö nimittäin nimesi Google Home -älynäytöt Nest Hubeiksi ja esitteli samalla uuden 10-tuumaisella näytöllä varustetun Nest Hub Maxin. Vanhassa Google Home Hubissa näytöllä on kokoa seitsemän tuumaa.



Älynäytöt ovat periaatteessa kiinteään paikkaan sijoitettavia tabletteja, joita voidaan käyttää esimerkiksi kodin muiden älykkäiden laitteiden ohjaamiseen. Se on siis näytöllä varustettu Google Home -kaiutin. Vaikka laitteessa onkin kosketusnäyttö, niin sitä on tarkoitus ohjata Google Assistantin kautta puhekäskyillä. Näytössä on myös Nest Cam -kamera, jota voidaan käyttää videopuheluiden lisäksi kodin valvontakamera.



Nest Hub Max tulee myyntiin Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Australiassa 229 dollarin hintaan. Vanhan Nest Hubin hinta putoaa samalla 129 dollariin (149 dollarista).