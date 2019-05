Yllätysratkaisu – Microsoft lisää Windows 10:een Linux-ytimen

Build 2019 -kehittäjätapahtumassa Microsoft kertoi yllättäen, että se aikoo lisätä Windows 10:n Build 2019 -kehittäjätapahtumassakertoi yllättäen, että se aikoo lisätä:n uusiin kehitysversioihin täysverisen Linux-ytimen . Koskaan aiemmin Linux-ydintä ei ole toimitettu osana Windowsia.

Windows 10:een ei lisätä Linuxin kaikkein uusinta versiota, vaan LTS-julkaisun (Long-term stable) eli 4.19:n. Microsoftin tarkoituksena on kuitenkin päivittää myöhemmin ytimen versio uudempaan LTS-julkaisuun, jotta Linuxin kaikki uusimmat toiminnot olisi käyttäjien hyödynnettävissä. Ytimen lisäksi Microsoft aikoo päivittää Windows 10:n Linux-alijärjestelmä uuteen versioon.



Tähän mennessä Windows Subsystem for Linux (WSL) on sisältänyt vain Linux-yhteensopivan kernelkäyttöliittymän, mutta ei varsinaista Linux-ydintä. Tämän vuoden lopulla tämä seikka muuttuu ja oletettavasti Linux-ohjelmien ajaminen Windows-järjestelmissä tehostuu huomattavasti Linux-ytimen ansiosta.