Microsoft Search -hakukone levittäytyy kaikkiin ohjelmistoihin

Build 2019 -kehittäjätapahtumassa Microsoft esitteli runsaasti yrityskäyttöön tarkoitettuja uusia tuotteita ja palveluita. Ohjelmistojätti kertoi muun muassa aikeistaan lisätä viime vuonna paljastetun Microsoft Search -hakutoiminnon kaikkiin yhtiön ohjelmistotuotteisiin.

Viime vuonna alkanut Microsoft Searchin käyttöönotto hyppää uudelle vaihteelle toukokuun aikana, kun Microsoft aikoo kuun loppuun mennessä lisätä sen kaikkiin yhtiön ohjelmistoihin ja palveluihin. Microsoft Search on kytkeytynyt yhtiön kehittämään Microsoft Graph -tuotteeseen, joka kertoo yksityiskohtaisia vastauksia annettuihin hakuihin.



Microsoft Search on tuotteena käytännössä Google Cloud Searchin kilpailija. Molempien ideana on toimia isojen yritysten sisäverkkojen ja sisäisten dokumenttien hakukoneena. Kun Microsoft Search löytyy kaikista Office-sovelluksista, Bingistä ja Windowsista, niin yritysten sisäisten tietojen hakeminen onnistuu melkeinpä mistä ikkunasta käsin tahansa.