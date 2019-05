Microsoft laajenee sähköiseen äänestämiseen – Alustaa kokeillaan jo ensi vuonna

Kaikesta digipöhinästä huolimatta äänestäminen on pysynyt useimmissa maissa vanhanaikaisessa muodossa. Sähköisiä äänestysjärjestelmiä on kokeiltu Suomessakin, mutta eri syistä ne ovat jääneet vain kokeiluiksi. Microsoftilla kuitenkin nähdään tarvetta uusille äänestysalustoille.

Build 2019 -kehittäjätapahtumassa Microsoft nimittäin esitteli ElectionGuard-nimisen äänestystietojärjestelmän, jonka luvataan toimivan turvallisesti ja läpinäkyvästi. ElectionGuard tulee saataville jo tänä kesänä ja sitä on tarkoitus pilotoida Yhdysvalloissa vuoden 2020 äänestyksissä.ElectionGuard ei ole kokonaisvaltainen sähköinen äänestysjärjestelmä, vaan se on ohjelmistoalusta, joka käsittelee äänestyslaitteiden antamaa tietoa. Avoimen lähdekoodin ansiosta järjestelmän toiminta on läpinäkyvä ja altistettu ulkopuoliselle kritiikille. Käyttöönotto on myös yksinkertaista, koska se on yhteensopiva nykyisten äänestyslaitteiden kanssa.Microsoftin ElectionGuard myös antaa äänestäjälle tracking-koodin, jonka avulla hän voi seurata postipaketin tavoin oman äänen kulkeutumista byrokratian rattaissa.