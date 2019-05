Googlen puheentunnistus auttaa jopa niitä, jotka eivät osaa puhua

Google käytti paljon aikaa puhetunnistuksessa otettujen edistysaskeleiden esittelyyn I/O-kehittäjätapahtuman avajaisesityksessä – eikä syyttä, onhan käytti paljon aikaa puhetunnistuksessa otettujen edistysaskeleiden esittelyyn-kehittäjätapahtuman avajaisesityksessä – eikä syyttä, onhan Google Assistant ottamassa huiman harppauksen eteenpäin . Google on tehnyt myös töitä saadakseen puhetunnistuksen yhä useamman ihmisen ulottuville.

Laajempaa yleisöä ei tällä kertaa tavoitella lisäämällä Assistantin kielivalikoimiin uusia tuettuja kieliä, vaan Google haluaa auttaa Assistantilla myös niitä ihmisiä, joiden puhe on syystä tai toisesta vaikeasti ymmärrettävää. Puheentunnistuksen kehittäminen vaikeasti ymmärrettävää puhetta varten voi tuntua hölmöltä ajatukselta, mutta koneelle puhe on puhetta kaikissa muodoissa – kone pitää vain opettaa tunnistamaan sitä.



Hankaluus onkin saada tarpeeksi materiaalia järjestelmän kouluttamiseen, Google pyytääkin kaikkia kynnelle kykeneviä auttamaan yhtiötä urakassa.



Project Euphonian tavoitteena on kehittää työkaluja, joilla hankalasti ymmärrettävää puhetta tuottavat voivat saada sanansa paremmin kuulluksi. Tavoitteena on myös auttaa ihmisiä, jotka eivät kykene puhumaan lainkaan, kuten alla olevasta videosta nähdään.