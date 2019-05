Google Assistant saa huiman suorituskykyparannuksen – Jopa 10-kertaisesti nopeampi

Google I/O:n yksi suurimmista uutisista ei liittynyt varsinaisesti Androidiin tai edes uusiin Pixel 3a -puhelinmalleihin, vaan Google Assistant -avustajaan. Internetjätti on nimittäin onnistunut tehostamaan avustajan suorituskyvyn uudelle tasolle. :n yksi suurimmista uutisista ei liittynyt varsinaisesti Androidiin tai edes uusiin Pixel 3a -puhelinmalleihin, vaan-avustajaan. Internetjätti on nimittäin onnistunut tehostamaan avustajan suorituskyvyn uudelle tasolle.

Google mukaan aiemmin jopa 100 gigatavun edestä tilaa vievät palvelinpohjaiset mallit on onnistuttu kutistamaan uuden teknisen läpimurron ansiosta jopa alle gigatavuun. Useimmissa erityissovelluskohteissa mallit on saatu kutistettua niin pieneen tilaan, että esimerkiksi puhetunnistus ja niihin nojaavat operaatiot voidaan tehdä kokonaan offline-tilassa, joten kaikki operaatiot tapahtuvat puhelimissa eivätkä vaadi lainkaan palvelimien analysointiapua.



I/O-tapahtumassa esitelty offline-tilassa toimivat Google Assistant kykenee ymmärtämään pitempään jatkuvaa keskustelua sekä kykenee tekemään perustason suoritteet manuaalista näpyttelyä nopeammin. Uuden sukupolven Google Assistantin sanotaan olevan jopa 10 kertaa nopeampi kuin aiempi versio. Lisäksi avustaja kykenee tekemään toimintoja kesken tekstin selostamisen: jos sanelet sähköpostia, voit kesken kaiken määrittää viestin aiheen ja jatkaa sanelua eteenpäin.



Uuden sukupolven Google Assistant on tulossa uusiin Pixel-puhelimiin vielä tämän vuoden aikana.