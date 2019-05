Digitoday: Hedman Partners kiemurtelee tietoluovutuspyynnön kanssa – Vei asian KHO:hon

Piratismikirjeiden tehtailijana kunnostautunut asianajotoimisto Hedman Partners on hakenut valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta tapauksessa, jossa piratismikirjeen saanut henkilö vaatii itselleen tietoja, jotka hänestä on tallennettu. Hän on saanut pyynnöstä vain osittaiset tiedot. Asiasta Piratismikirjeiden tehtailijana kunnostautunut asianajotoimistoon hakenut valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta tapauksessa, jossa piratismikirjeen saanut henkilö vaatii itselleen tietoja, jotka hänestä on tallennettu. Hän on saanut pyynnöstä vain osittaiset tiedot. Asiasta uutisoi Digitoday

Hedman Partners suostui vain osittaiseen tietoluovutukseen, koska täysi tietoluovutus voisi haitata asianajotoimiston liikesuhteiden luottamukselle. Tietoluovutuspyynnön tehnyt Ritva Puolakka ei tyytynyt perusteluihin, vaan valitti asiasta tietosuojavaltuutetulle. Hedman Partners vei vuorostaan asian Helsingin hallinto-oikeuteen, joka asettui Puolakan kannalle. Nyt asiaan yritetään hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.



Ritva Puolakka sai vuonna 2016 piratismikirjeen, jossa hänen väitettiin levittäneen A Walk Among Tombstones -sarjaa ja Taken 3 -elokuvaa vertaisverkossa. Asian sovittelemiseksi Hedman Partners pyysi 800 euron korvausta. Kirjeiden vastaanottamisen jälkeen Puolakka vaati Hedman Partnersia luovuttamaan tiedot, joita asianajotoimisto on kerännyt hänestä.



Hedman Partners ei suostu toimittamaan tietoja myöskään syyttömyyskorttiin vedoten: jos Puolakka ei olekaan syyllinen, ovat tiedot silloin jonkun muun, eikä asianajotoimisto voi luovuttaa hänelle muiden tietoja.