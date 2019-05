Microsoft paljasti lisää tietoja uudistettuun Edgeen – Luvassa IE Mode

Aiemmin keväällä Microsoft toi Chromium-pohjaisen Edgen beta-version ladattavaksi ja nyt Build-kehittäjätapahtumassa Microsoft kertoi lisäävänsä uuteen selaimeensa erillisen IE-tilan, jonka avulla verkkosivun voi ladata selaimessa käyttäen hyväksi Internet Explorerin selainmoottoria.Ajatuksena on käytännössä se, että kaikkien uudistusten ja muutosten jälkeenkin selaimella voitaisiin käyttää vanhojen teknologioiden varaan rakennettuja nettisivuja.Uusi tila on kuitenkin suunniteltu ainoastaan yrityskäyttäjien käyttöön, sillä heidän sisäverkoissaan saattaa olla hyvinkin vanhoja verkkosivuja tai -palveluita, joiden käyttö vaatii Internet Explorerin käyttöä. Uuteen Edge-selaimeen on tulossa myös mainostrackereiden toiminnan estäviä mekanismeja. Lisäksi uuden Collections-toiminnon avulla käyttäjä voi luoda nopeasti laajoja muistiinpanoja nettiselailun kohteista ja tallentaa tiedot OneDriveen.