Firefoxin laajennokset lakkasivat toimimasta – Saat ne toimimaan lataamalla tämän version

havahtui viikonloppuna laajaan ongelmaan, jonka takia-selaimen laajennokset eivät suostuneet toimimaan. Pian selvisi, että ongelman taustalla on vanhentunut tietoturvasertifikaatti, jonka voimassa oloon laajennokset nojaavat.

Kun tietoturvasertifikaati ei ollut voimassa, ei siihen nojaavilla laajennoksillakaan ollut lupaa toimia. Firefoxin käyttäjät joutuivat viikonloppuna käyttämään selaimiaan perusasetuksilla, elleivät he sitten turvautuneet esitettyihin kiertotapoihin, joilla sertifikaattien allekirjoituksen sai ohitettua. Sertifikaattien vanheneminen on aina nolo kömmähdys, sillä itseään kunnioittavan ohjelmistotalon pitäisi kyetä uusimaan ne ajallaan.Vika on kuitenkin jo korjattu Firefoxin versiossa 66.0.4, jonka voit ladata Download.fi-verkkopalvelusta