Euroopan komissio tutkii Applen toiminnan – Spotify valitti jo maaliskuussa

on aloittamassa tutkinnan liittyenliiketoimintakäytäntöihin suoratoistopalveluiden saralla. Spotify valitti aiemmin maaliskuussa Applen toimivan laittomasti ja vääristävän kilpailua omaksi edukseen.

Komission tutkinta alkanee lähiviikkojen aikana, kertoo Financial Times . Spotifyn valituksen keskiössä on sovellusten sisäisistä ostoista peritty 30 prosentin osuus, jolla Apple nappaa Spotifyn sovelluksen sisällä tehdyistä tilauksista noin kolmanneksen. Apple kilpailee Spotifyta vastaan omalla Apple Music -palvelulla, jota edellä mainittu 30 prosentin osuus ei kuormita samalla tavalla kuin Spotifya.Spotifyn mukaan tilanteesta tekee ongelmallisen se, että yhtiön pitäisi korottaa kuukausimaksujaan, mikäli sen asiakkaat tilaisivat palvelun ohjelman sisällä. Näin ollen Spotify menettää asemiaan hintakilpailussa Apple Musicia vastaan.Applen mukaan Spotify on hyötynyt dramaattisesti App Storesta vuosien saatossa ja nyt se haluaisi kaikki sen hyödyt itselleen, mutta ei kuitenkaan ole valmis maksamaan niistä mitään.