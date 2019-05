Näin estät LinkedInissä näkymästä, kenen profiileja katselet

Työntekijöiden verkostoitumisen ympärille rakennettu yhteisöpalvelu LinkedIn poikkea muista some-palveluista muun muassa siinä, että palvelu kertoo sinulle kuka on katsellut sinun profiilisi tietoja. Vastaavasti palvelu kertoo muille, kenen profiilisivuilla sinä olet vieraillut. Työntekijöiden verkostoitumisen ympärille rakennettu yhteisöpalvelu LinkedIn poikkea muista some-palveluista muun muassa siinä, että palvelu kertoo sinulle kuka on katsellut sinun profiilisi tietoja. Vastaavasti palvelu kertoo muille, kenen profiilisivuilla sinä olet vieraillut.

Ominaisuus on siinä mielessä hyvä, että saat tietoosi kuka on sinusta syystä tai toisesta niin kiinnostunut, että on vieraillut profiilisivullasi. Jos olet esimerkiksi täyttänyt työhakemuksia ja liittänyt sinne linkin LinkedIn-profiiliisi, saatat saada selville milloin ja kuka on hakemustasi käsitellyt. Toisten profiileita selaillessa voi kuitenkin tulla olo, ettei haluaisi vastapuolen tietävän, että olet tarkkaillut häntä.



LinkedInissä on onneksi mahdollisuus estää katselutietoilmoitukset. Se onnistuu seuraavalla tavalla: Klikkaa LinkedInissä yläpalkissa olevaa profiilikuvaasi ("Me") ja laskeutuvasta valikosta valitse Settings & Privacy. Tämän jälkeen klikkaa auki Privacy-välilehden alta asetus "How others see your LinkedIn activity" ja sen alta ensimmäinen kohta Profile viewing options.



Tämän jälkeen voit valita kolmesta vaihtoehdosta, mitä muut näkevät kun vierailet heidän profiilisivulla. Oletuksena LinkedIn näyttää nimesi, profiilukuvasi, työpaikkasi ja ammattinimikkeesi. Voit vaihtaa sen nimettömään valintaan, jossa sinua kuvaillaan ammattisi perusteella, mutta yksilöiviä tietoja ei luovuteta. Viimeinen vaihtoehto on täysi anonymiteetti, josta ei voida päätellä edes ammattiasi.



Mikäli estät tietojesi näkymisen muille, et itsekään tule näkemään profiilissasi vierailevien käyttäjien yksityiskohtaisia tietoja.