Putin allekirjoitti Runet-lain – Venäjä valmistautuu omaan sisäiseen Internetiin

Laki tulee voimaan tämän vuoden marraskuussa ja teleoperaattorit on velvoitettu noudattamaan sitä vuoteen 2021 asti ulottuvan siirtymäajan jälkeen. Venäjällä testattiin vuoden alussa irrottautumista muusta Internetistä Lain tavoitteena on varmistaa Venäjän verkkopalveluiden toimintakyky poikkeustilanteissa. Tällainen poikkeustilanne voisi olla esimerkiksi se, että jokin ulkovalta estää Venäjän pääsyn Internetiin. Tavoitteen toteuttamisen edellytyksenä on, että Venäjä rakentaa oman DNS-järjestelmän ja pakottaa operaattorit käyttämään sitä. Lisäksi operaattoreiden on asennettava verkkoihinsa viestintäviraston laitteistot, joilla virasto voi ohjata liikennettä poikkeustilanteissa.