Firefox kieltää koodisotkun – Laajennosten koodin oltava luettavaa

-verkkoselainta kehittävä on päättänyt kieltää peitellyn koodin käytön laajennoksissa 10. kesäkuuta alkaen. Käytännössä laajennoskehittäjät eivät siis saa sotkea ohjelmien lähdekoodia, vaan se on oltava ulkopuoliselle luettavassa muodossa.

Mozillan tavoitteena on varmistaa Firefoxille julkaistujen laajennosten koodin luettavuus, jolloin epäkohdat ohjelmien koodissa on helpommin tunnistettavissa. Mozilla haluaa estää haittaohjelmien tavoin toimivien laajennosten julkaisun Firefoxille ja parantaa näin käyttäjien tietoturvaa. Koodin sotkemisesta kiinni jääviä laajennoksia uhkaa estäminen, jolloin selaimiin jo asennettujen laajennosten toiminta estyy.Laajennokset on otettu nyt tarkempaan syyniin, koska ne muodostavat yhä suuremman uhan selainkäyttäjille. Vaikka Mozilla tekisi Firefoxista kuinka turvallisen tahansa, niin laajennokset voivat viedä kaikelta työltä pohjan.