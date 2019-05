Facebook hakee tukea virtuaalivaluutalleen – Tavoitteena ohittaa luottokorttimaksut

Facebook valmistautuu parhaillaan oman vakaan virtuaalivaluutan julkaisuun, valmistautuu parhaillaan oman vakaan virtuaalivaluutan julkaisuun, kertoo The Wall Street Journal

Wall Street Journalin mukaan Facebookin tavoitteena on kehittää stablecoinin oheen kattava maksuverkko, joka käsittelisi kaikki maksut. Kehitettävän valuutan arvo halutaan pitää mahdollisimman tasaisena, jolloin se soveltuu hyvin maksuvälineeksi eikä olisi pelkkä keinottelun väline. Facebook on käynyt Project Libran tiimoilta keskusteluita Visan, Mastercardin, maksukäsittely-yhtiö First Datan ja suurimpien verkkokauppojen kanssa.



Facebook on hakenut yhtiöiltä tukea virtuaalivaluutan julkaisuun, minkä lisäksi se toivoo yhtiöiden panostavan siihen miljardilla dollarilla. Tavoitteena on etupäässä ohittaa luottokorttimaksamiseen liittyvät maksut. Facebookin mainoksia katsovat käyttäjät voisivat myös tienata virtuaalivaluuttaa, jolla he voisivat ostaa verkkokaupoista itselleen tavaraa.