Huaweilta tulossa 5G-televisio 8K-näytöllä

Teknologiajätti Huawei on laajentumassa televisiobisnekseen tuomalla markkinoille 5G-yhteyksillä varustetun 8K-television. Kiinalaisyhtiön Teknologiajättion laajentumassa televisiobisnekseen tuomalla markkinoille 5G-yhteyksillä varustetun 8K-television. Kiinalaisyhtiön suunnitelmista kertoi Nikkei Asia Review . Kyseessä olisi markkinoiden ensimmäinen 5G-televisio.

Nikkei Asia Review'lle puhuneiden lähteiden mukaan kyseinen televisio tulisi markkinoille vielä tämän vuoden aikana. On kuitenkin mahdotonta sanoa kuinka laajasti televisiota aiotaan markkinoida. 8K-sisällön puutteen takia Huawei ei välttämättä markkinoi televisiota kuin kaikkein suurimmilla markkina-alueilla, jolloin Suomen kaltaiset sivumarkkinat saatetaan sivuuttaa.



Huawein tavoitteena on luoda kaiken kattava brändiekosysteemi, jollainen on jo esimerkiksi LG:llä ja Samsungilla. Tulevaisuudessa kodin tärkeimmät laitteet olisi siis mahdollista hankkia Huawei-merkkisinä.



Television hinta tulee todennäköisesti olemaan päätä huimaava. Esimerkiksi Samsung markkinoi 8K-televisiotaan (ei 5G.tä) 4999 dollarin hinnalla.