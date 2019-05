Helsingin yliopiston tekoälykurssia viedään maailmalle – 150 000 aloittanut jo kurssin

Helsingin yliopiston ja Reaktorin yhdessä kehittämän ilmaisen tekoälyverkkokurssin on aloittanut jo 150 000 ihmistä, jayhdessä kehittämän ilmaisen tekoälyverkkokurssin on aloittanut jo 150 000 ihmistä, kertoo Yle . Kurssin alkuperäinen tavoite oli kouluttaa prosentti suomalaisista tekoälyn perusteisiin, mutta tavoite tuli täyteen jo pian kevään 2018 lanseerauksen jälkeen.

Kurssi on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Ruotsinkielisen version on tarkoitus tulla saataville toukokuun aikana. Tekoälyn perusteiden opettamisesta on kiinnostuttu kansainvälisesti hyvin laajasti. Amsterdamin yliopisto avasi oman kurssin vuoden alussa. Ainakin 15 maata on kiinnostunut kansantajuisen verkkokurssin tarjoamisesta omalla kielellään. Unesco haluaa viedä samankaltaisen kurssin Afrikkaan.



Teknisen osaamisen ja sivistyksen levittämisen lisäksi kurssin yksi tavoite on lievittää tekoälyyn liittyviä pelkoja ja epäluuloja. Yksi syy kurssin suorittamiseen on ollut uteliaisuus: ihmiset haluavat ymmärtää paremmin mitä tulevaisuudessa oikein tapahtuu.