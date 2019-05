Facebook tahtoo tietää keitä kavereistasi haluaisit salaa - Salainen ihastus -toiminto tulossa

Secret Crush -ominaisuuden avulla voit lisätä kenet tahansa Facebookin käyttäjistä "salaiset ihastukset"-listallesi. Ominaisuutta on rajoitettu niin, että listalle ei voi lisätä yksinkertaisesti kaikkia Facebookin käyttäjiä, vaan lista on rajoitettu yhdeksään henkilöön. Lisäksi listalle voi lisätä vain omia kavereitaan tai heidän kavereitaan.Facebookin mukaan listalle lisättyjä henkilöitä ei kerrota kenellekään, ei edes lisätyille henkilöille, elleivät he lisää vastapuolta myös omalle listalleen. Jos näin syntyy pari, Facebook ilmoittaa siitä molemmille osapuolille. Ominaisuus ei myöskään vaikuta Facebookin uutisvirtaan, joten listalle lisättyjen henkilöiden päivitykset eivät näy tiheämmin omassa virrassa - tai toisinpäin.Ominaisuus on osa-toimintoa, joka on ollut koekäytössä mm. Kolumbiassa ja Kanadassa ja joka laajenee nyt 14 uuteen maahan - ei kuitenkaan vielä Suomeen.Ominaisuuden voisi itse asiassa pitkälti myös automatisoida, sillä tutkimuksen mukaan Facebook pystyy ennustamaan pelottavan tarkasti jo etukäteen kenestä olet kiinnostunut, ennen kuin itsekään sitä tiedät.