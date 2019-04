Tässä kaikki Netflixin uudet tv-sarjat ensi kuussa

Elokuvien lisäksi Netflixillä on tarjota vieläpä jopa enemmän sarjamuotoista sisältöä, joka on ensi kuussakin jälleen melkoisen monimuotoista. Tässä käymmekin läpi mitä Netflixin yksinoikeudella tuottamia uutuussarjoja toukokuu tuo tullessaan.Dokumenttisarjoja ovat homoseksuaalin hyväksymisestä kiinalaisperheen sisällä kertova, meksikolaissalamurhaan perehtyväsekä hurrikaani Marian jälkipyykistä Puerto Ricossa kertovaLapsille puolestaan viihdettä tarjoavat lintukaveruksiensekä musiikkiohjelmatjaKansainvälistä väriä tarjoavat mm. espanjalaistrillerisekä Koreasta ponnistavat romanttinenja draamaDraamaa on tarjolla muutenkin, siitä pitävät huolen teinidraamatja, romanttinen kiinalaissarjaja hieman jännittävämpi Renée Zellwegerin tähdittämä draamaKomediapuolella puolestaan uutuuksia ovat miehen ja Bruno-koiraa seuraava, teinikomedia, Christina Applegaten tähdittämä dramediasekä roastmaster Jeff RossinKoska Netflixillä on vahva tausta rikossarjoissa, niin toukokuussa niihinkin lisätään uutta verta. Uusia tulokkaita ovat huumepiireihin soluttautuvista agenteista kertova, Sacramento County Jailin naisvankilaan sijoittuvasekä Central Park Five raiskaus- ja pahoinpitelytapaukseen ja sen oikeudenkäyntiin perustuvaLisäksi Netflix-uutuuksiin toukokuussa kuuluu vielä tuntematon, anime-sarjasekä tositelevisiokilpailuTässä vielä kaikki uudet Originals-sarjat julkaisujärjestyksessä:Uutuussarjoja (kuten myös elokuvia) voit seurata päivä päivältä myös osoitteessa high.fi/netflix-uudet