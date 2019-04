Uusi suositus – Näin paljon lapsi saa pelata pelejä päivässä

Suosituksissa linjataan, että 2-4-vuotiaat lapset viettäisivät aikaa ruutujen edessä päivän aikana korkeintaan tunnin ajan. Alle 2-vuotiaille WHO ei suosittele lainkaan videopelejä. Sen sijaan lasten kehityksen kannalta olisi tärkeämpää, että he käyttäisivät enemmän aikaa perinteisiin leikkeihin ja peleihin, jotka lisäävät lasten fyysistä aktiivisuutta.WHO:n mukaan terveet elämäntavat tulisi iskostaa lapsiin jo heidän ensimmäisten elinvuosien aikana.Uusia suosituksia on kuitenkin kritisoitu useiden asiantuntijoiden taholta . Kriitikoiden mukaan WHO:n suositusten tukena on hyvin vähän tai ei lainkaan tieteellistä näyttöä. Suosituksissa ei myöskään huomioida ruutuajan positiivisia vaikutuksia.