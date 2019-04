Apple julkaisee isosti uudistetut kolmannet AirPodsit jo tänä vuonna?

Yksi tuote on kuitenkin onnistunut yllättävänkin hyvin ja kasvanut melkoiseksi rahasammoksi Applelle. Kyseessä on tietysti AirPodsit.Täysin langattomien Bluetooth-kuulokkeiden ensimmäinen sukupolvi myi valtaisan hyvin, ja sen myötä Apple onkin julkaissut jo toisen sukupolven AirPodsit, jotka tarjoavat mm. langatonta latausta.Apple ei kuitenkaan ole jäänyt edes nyt lepäämään laakereilleen, vaan raporttien mukaan kehittää kovaa vauhtia jo kolmansia AirPodseja.Digitimes kertoo sisäpiirilähteisiinsä vedoten, että kolmannen version esittely, ja myyntiin saapuminenkin, voi tapahtua vielä tämän vuoden aikana.Uudet AirPods 3 -kuulokkeet sisältävät tietojen mukaan taustamelun vaimennuksen, joka olisi melkoinen saavutus pieniltä ja langattomilta nappikuulokkeilta. Noise cancellation -tekniikka kuluttaa lisäksi paljon akkua, joten nähtäväksi jää pystyykö Apple todella ratkaisemaan sen ongelman.Kyseessä olisi melkoisen merkittävä uudistus AirPodseihin, erityisesti sen jälkeen kun AirPods 2 -mallit eivät tuoneet paljoakaan uutta.Myös tunnettu Apple-analyytikko Ming-Chi Kuo on kertonut , että Applelta on odotettavissa vielä tänä vuonna uusia AirPodseja. Hänen mukaansa Apple voi julkaista jopa kahdet uudet AirPodsit, joista toiset ovat liki identtiset nykyisten kanssa ja toisissa on uusittu design.