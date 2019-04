Tesla esitteli ensimmäisen oman piirin – Seuraava on jo huikeasti parempi

Tesla paljasti viime yönä hurjat suunnitelmansa itsestään ajaviin autoihin liittyen. Jo tämän vuoden loppuun mennessä Teslan hallussa pitäisi olla teknologia, jonka avulla sen autot pystyvät ajamaan täysin itsenäisesti olosuhteista riippumatta. Oman robottitaksipalvelun yhtiö aikoo tuoda markkinoille ensi vuonna.

Teknologisen harppauksen taustalla on muun muassa yhtiön kehittämä oma prosessori, joka käsittelee auton sensoreiden keräämän datan ja muuntaa sen autonomisen ajamisen mahdollistavaan muotoon. Aiemmin Tesla on käyttänyt Nvidian Drive-laitealustaa, mutta se on nyt korvattu Teslan omalla piirillä. Tehtaalta tulevat uudet Model S- ja X-autot vaihdettiin Teslan piiriin kuukausi sitten ja Model 3:n kohdalla muunnos tehtiin noin 10 päivää sitten.



Elon Muskin nyt tehtaalta tulevat Teslat sisältävät itsestään ajavat autot mahdollistavan raudan. Loppu on enää kiinni ohjelmistosta.



Muskin mukaan yhtiö on jo aloittanut seuraavan sukupolven prosessorin kehityksen ja sen suhteen ollaan jo puolivälissä. Parannuksia on siis tulossa edelleen autojen autonomiaan. Musk lupasi uuden piirin olevan jopa kolme kertaa parempi kuin nyt esitelty piiri.