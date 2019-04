Google ja Amazon yhteisymmärrykseen viihdepalveluista

Googlen ja Amazonin välinen riita sisältöpalveluiden toimivuudesta sai alkunsa noin kaksi vuotta sitten, kun Amazon esitteli uuden Echo-laitteensa. Amazon mainosti ensimmäistä näytöllä varustettua älykaiutinta, Echo Show'ta, YouTube-videoiden toistomahdollisuudella. Googlen ja Amazonin välinen riita sisältöpalveluiden toimivuudesta sai alkunsa noin kaksi vuotta sitten, kun Amazon esitteli uuden Echo-laitteensa. Amazon mainosti ensimmäistä näytöllä varustettua älykaiutinta, Echo Show'ta, YouTube-videoiden toistomahdollisuudella.

Tämä ei kuitenkaan sopinut Googlelle, joka ei halunnut ilmeisesti Amazonille moista etulyöntiasemaa, sillä Googlella ei ollut tarjota omaa älynäyttöä. Kiistan johdosta yhtiöiden viihdealustat eivät ole toimineet saumattomasti toisen yhtiön laitteiden kanssa, vaikka siihen olisi varmasti helppo ratkaisu.



Kiista on jatkunut tähän asti, mutta nyt yhtiöt ovat päässeet vihdoin jonkinlaiseen sopuun.



Tänään julkaistun tiedon mukaan YouTube tekee paluun Amazonin Fire TV -laitteille ja Prime Video puolestaan alkaa tukea Chromecastia ja saapuu useille Android TV -laitteille.



Valitettavasti, ja jokseenkin ironisesti, sopu ei kuitenkaan tuonut vieläkään YouTubea Echo Show'lle, joten ehkäpä Amazonin toteutuksessa oli tosissaan jotakin vialla, kuten Google on aiemmin väittänyt, tai sitten Google haluaa pitää YouTuben poissa kilpailijoiden älynäytöistä.



YouTube saapuu natiivisovelluksena Fire TV -laitteisiin tämän vuoden aikana, ja tarjolle tulee niin YouTuben perusversio, YouTube TV sekä YouTube Kids. Fire TV tukee YouTuben 4K- ja HDR-sisältöjä.



Prime Video puolestaan alkaa tukea Chromecast-lähetystä ja se tuodaan myös paljon suurempaan valikoimaan Android TV -laitteita.



Suomessa Amazonin jalanjälki ei näy samassa mittakaavassa kuin Yhdysvalloissa, jossa sillä on valtavasti suurempi käyttäjäkunta niin Fire TV:n kuin Prime Videonkin myötä. Diili varmasti lämmittää molempien palveluiden käyttäjiä, ja erityisesti niitä, kuten allekirjoittanut, joiden kodista löytyy molempia.