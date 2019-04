Microsoft paljasti Xbox One S All-Digitalin – Ei lainkaan levyasemaa

Ohjelmistojätin mukaan Xbox One S All-Digital Edition on suunniteltu kokonaan Z-sukupolven tarpeisiin, sillä Microsoftin analyysin mukaan he ovat diginatiiveja ja hallitsevat mediasisältöjä mieluiten vain digitaalisia kanavia pitkin. Digitaalista sisältöä varten konsoliin on sisällytetty teratavun verran tallennustilaa. Muutoin uusi konsoli on teknisesti kuin Xbox One S.All-Digital Editionin hinta on Suomessa 239,99 euroa ja toimitukset alkavat 7. toukokuuta. Konsoli on kuitenkin jo nyt ennakkotilattavissa Microsoft Storen kautta . Konsolin mukana toimitetaan kolme peliä:jaLisäksi Microsoft esitteli Xbox Game Pass Ultimate -tilausluokan, jonka ajatuksena on yhdistää Xbox Game Pass- ja Xbox Live Gold-tilaukset yhteen 14,99 dollaria maksavaksi palveluksi. Ultimate-tilausluokka on nyt testausvaiheessa ja se lanseerataan kaupallisesti myöhemmin.