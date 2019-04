Uutta verta pelikonsolimarkkinoille – Capcom esitteli Home Arcaden

1944: The Loop Master

Alien vs. Predator

Armored Warriors

Capcom Sports Club

Captain Commando

Cyberbots

Darkstalkers

Eco Fighters

Final Fight

Ghouls 'n Ghosts

Gigawing

Mega Man: The Power Battle

Progear

Street Fighter II: Hyper Fighting

Strider

Super Puzzle Fighter II Turbo

Markkinoille on nyt saapumassa uusi yrittäjä, sillä pelijulkaisijana paremmin tunnettu Capcom on esitellyt-tyyppisen konsolin. Kuten esikuvien tapauksessakin, konsolin ajatuksena on tuoda nykypelaajien ulottuville vanhoja klassikkopelejä uudistetun raudan muodossa. Capcomin konsoli on muotoiltu yhtiön logon mukaan ja siihen on esiasennettu yhteensä 16 peliä.Konsolista löytyy kaksi Sanwa JLF-TP-8YT -ohjainsauvaa sekä kahdeksan OBSF-painiketta. Yhteensä 74 senttimetriä leveästä konsolista löytyy HDMI-ulostulo ja virransyöttöön tarkoitettu microUSB-paikka. Konsolissa on myös Wi-Fi-tuki, jonka avulla konsoli voi lähettää huipputuloksesi kansainväliseen tuloslistaan.Konsoli tulee myyntiin 25. lokakuuta. Euroopassa se maksaa 229,99 euroa. Alla on lista mukana tulevista peleistä: