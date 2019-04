Testissä Roccat Noz - pelikuulokkeet keveys edellä

Tekniset tiedot

210 g2,45 m3,5 mm AUX, erilliset johdot mikrofonille ja kuulokkeille (mukana yhdistävä adapteri)100 - 10000 Hz10 - 20000 Hzvolumesäätörulla ja mikrofonin vaimennuspainike, irrotettava mikrofoniNoz-kuulokkeet ovat ulkonäöltään mustat ja minimalistiset. Kuulokkeissa ei ole silmiinpistäviä yksityiskohtia tai välkkyviä ledejä, joita valmistajalta on totuttu odottamaan, mutta ne ovat modernin ja kieltämättä ihan tyylikkään näköiset.Kaikki pehmusteet sekä kuulokkeiden ympärillä että sangan alapinnassa ovat kangaspintaiset. Luksuksen tuntua ei siis ole, mutta 70 euron hintaluokassa ei sellaista luvatakaan tarjota. Roccat on keskittynyt funktionaalisuuteen. Sangan säätö on tyypillistä vedettävää ja työnnettävää mallia ja toimii kuten olettaa sopii, eli hyvin.Kuulokkeiden johto on peräti kaksi ja puoli metriä pitkä. Ei ennennäkemätöntä, mutta varsin mukavaa, ettei tarvitse tapella minkään nysän kanssa. Pakkauksessa toimitetaan mukana myös adapteri, joten kuulokkeet mikkineen saa kiinni joko yhdellä tai kahdella urospäällä. Niin kiinteä johto kuin adapterinpätkäkin ovat pinnaltaan punottuja.Nozit ovat keveytensä ja suurehkojen kuppiensa ansiosta yhdet mukavimmista kuulokkeista, joita olen päässäni pitänyt. Välillä tekee mieli vähän ravauttaa päätä, jotta kuulokkeet liikahtavat pari milliä eri asentoon, mutta hyvin ne päässä kesti useampien tuntienkin käytön.Ääneltään Nozit ovat hintansa väärtit. Peliäänet tuntuvat jotenkin terävöitetyiltä ja ihmisten puheen taajuudet nousevat hyvin esiin. Musiikkia kuunnellessa kaikki tuntuu olevan tasapainossa. Volume-skaalaa on paljon ja vasemman kuulokkeen takana oleva rulla sen säätämiseen tarkka työkalu. Kovin paljoa passiivista äänenvaimennusta kuulokkeet eivät tarjoa, joten meluisassa ympäristössä Nozit eivät ole vahvimmillaan.Rullan vieressä on fyysinen painike, josta mikrofonin saa sammutettua. Harmittavasti mikrofonin tilalle ei ole oikein missään mitään indikaatiota. Pitää vain muistaa, onko nappi alhaalla vai ylhäällä mute päällä (ylhäällä). Toki mikrofoni on irrotettavaa mallia, eli sen voi kokonaan nykäistä irti, jos napin kanssa pelaaminen häiritsee. Mikrofoni on äänenlaadultaan kelpo kapine ko. laiteluokkaan, joskin toiminnassa tuntuisi olevan jonkinlainen sisäänrakennettu alaraja: liian pientä ääntä pitäessä mitään ei mene läpi. Raja on matala, eikä vaikuta normaaliin puheeseen, mutta en ole huomannut samanlaista toimintaa muissa mikeissä, joita olen testannut.Roccat Noz on siitä miellyttävä tuote, että siitä puuttuvat suuret ärsytykset. Kuulokkeet voisivat olla hienommat tai räväkämmät tai korkealaatuisemman tuntuiset, mutta konstailemattomat Nozit hoitavat hommansa hyvin. Ne istuvat mukavasti ainakin allekirjoittaneen päähän eivätkä paina korvia pitkässäkään käytössä. Sekä kuulokkeiden oma ääni että mikrofonin välittämät äänet ovat hyvällä tasolla, ja varmasti kaikkien paitsi hifistelijöiden käyttöön toimivat.Onnistunut kuulokelanseeraus, jonka hintakin tuntuu olevan kutakuinkin kohdallaan, joskin 50-100 euron hintahaarukassa löytyy kyllä paljon kilpailua, eikä Noz onnistu millään erityisellä tavalla erottumaan joukosta.