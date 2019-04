Uuden Xboxin lehdistökuva vuoti nettiin

Levyasemattoman Xbox One S:n julkaisu alkaa olla käsillä, mistä hyvänä osoituksena Levyasemattoman:n julkaisu alkaa olla käsillä, mistä hyvänä osoituksena WinFuturen löytämä lehdistökuva pelikonsolista. Sivuston lähteet paljastivat myös muuta tietoa tulevasta konsolista.

Pelikonsolin nimi tulee olemaan Xbox One S All Digital. Nimestä voidaan suoraan päätellä jo se, ettei siinä ole lainkaan optista asemaa, vaan pelien jakelu konsolille tapahtuu täysin digitaalisesti. Jakelutavan takia konsoliin on perusteltua varata kunnolla tallennustilaa, uudesta Xbox One S:stä sitä löytyy teratavun verran. Paketista löytyy valmiiksi asennettuna Forza Horizon 3, Minecraft ja Sea of Thieves.



All Digital -malli esitellään yleisölle näillä näkymin 16. huhtikuuta ja myyntiin se tulee 7. toukokuuta. Aseman puutteen takia konsolin hinta on tavallista hieman alhaisempi, vain 230 euroa.



Microsoft testannee uuden konsolin avulla täysin digitaalisen jakelun toimivuutta ja markkinareaktioita. Tulokset vaikuttanevat seuraavan sukupolven Xbox-konsoleiden teknisiin ominaisuuksiin.