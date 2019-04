Kiina haluaa kieltää virtuaalivaluuttojen louhinnan maassa

Kiinan kansallinen suunnittelukomissio NDRC (National Development and Reform Commission) Kiinan kansallinen suunnittelukomissio haluaa kieltää virtualivaluuttojen louhimisen kokonaan . Kiellon taustalla on ehkä yllättäen ympäristönäkökulmat, sillä louhinta edellyttää paljon resursseja energian osalta, mikä taas vaikuttaa kaupunkien saasteisiin.

Komission näkökulmasta katsottuna virtuaalivaluuttojen louhiminen on kallisarvoisten resurssien tuhlaamista ja se on omiaan pahentamaan Kiinan saasteongelmaa. Monet kiinalaisista louhintakeskuksista sijaitsevat lähellä hiilivoimaloita, joista ne saavat tarvitsemansa energian. Esimerkiksi Bitmania on sijoittanut louhintakeskuksiaan Sisä-Mongoliaan.



NDRC ei ole kieltänyt louhintaa vielä, vaikka se onkin listannut louhinnan välittömästi lopetettavien toimintojen listalle. Ehdotuslista on julkaistu julkista kommentointia varten. Ehdotusta on mahdollista kommentoida toukokuun 7. päivään saakka.