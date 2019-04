Amazon kuuntelee Alexa-käskyjä – Työntekijät kuulevat myös ääniä, joita heidän ei pitäisi

Amazonin Echo-älykaiuttimissa käytettävä Alexa-avustaja on saanut paljon kiitosta sen kyvystä analysoida oikein puhetta ja tarjota oikeita vastauksia kysymyksiin. Alexan parantamisessa hyödynnetään -älykaiuttimissa käytettävä-avustaja on saanut paljon kiitosta sen kyvystä analysoida oikein puhetta ja tarjota oikeita vastauksia kysymyksiin. Alexan parantamisessa hyödynnetään paljon käsityötä Bloombergin mukaan

Uutistoimiston mukaan Amazon on palkannut eri puolille maailmaa työntekijöitä, joiden tehtävänä on kuunnella Alexan käyttäjien antamia puhekäskyjä ja auttaa puheavustajaa analysoimaan mitä käskyssä todella tarkoitettiin. Käytännössä siis Amazon nauhoittaa Echo-kaiuttimien ympäristön ääniä, joita sitten työntekijät kuuntelevat.



Bloombergille puhuneiden työntekijöiden mukaan he kuulevat myös ääniä, joita ei ole tarkoitettu ulkopuolisten korviin. He ovat kuunnelleet esimerkiksi suihkulaulelua, lasten huutoa sekä ääniä, joiden epäillään liittyneen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Epäilyttävän toiminnan kohdalla Amazon on ottanut linjan, ettei äänien taustalla olevat tapahtumat kuulu sille eikä asiasta ilmoiteta eteenpäin. Työntekijät voivat kuitenkin purkaa stressiä käymällä chat-keskusteluja muiden työntekijöiden kanssa.



Alexan markkinoinnissa ei Bloombergin mukaan puhuta siitä, että Amazonin työntekijät kuuntelisi Echo-käskyjä. Amzonin mukaan työntekijöiden kuunneltavaksi päätyy hyvin pieni osa kaikista käskyistä.