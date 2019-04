Microsoftin uuden Edge-selaimen kehitysversiot tulivat ladattaviksi

Uuden Edge-selaimen kehitysversiot ovat ladattavissa Microsoftin verkkosivujen kautta . Tällä hetkellä selain on saatavilla vain Windowsille, mutta macOS:lle tarkoitettu versio aiotaan julkaista lähiaikoina.Selain on ulkonäöllisesti samankaltainen kuin aiempikin Edge, joten pintapuolisesti muutoksia ei välttämättä erota lainkaan. Teknisesti Edge on taas muuttumassa Googlen Chromen suuntaan, sillä molempien pohjana käytetään Chromium-moottoria. Microsoft on kuitenkin tehnyt selainmoottoriin muutamia muutoksia, se on esimerkiksi kytkenyt pois käytöstä tai korvannut noin 50 erilaista Googlen palvelua . Esimerkiksi Chromen mainosblokkeria ei löydy Edgestä.