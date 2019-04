Testissä pieni ja edullinen soundbar – Creative Stage Air

Tekniset tiedot

Kokomusta kaiutin on ulkoisesti pelkistetty. Edessä on vain kaiuttimille tyypillinen ristikko ja pieni logo. Oikeastaan kaikki muut sivut ovat sileää mustaa muovia (ns.), paitsi päädyt, joista toisesta löytyvät kaikki kontrollit, sekä takasivun toinen pää, josta löytyvät kaikki liittimet.: 70 x 410 x 78 mm: USB, noin 0,5 m; 3,5 mm audio, noin 0,5 m: 910 g: 2 x 5 W: Bluetooth ja AUX-in: 80 Hz - 20 kHz: 6 tuntiaKaiutinta ohjataan neljällä kumisella painikkeella. Virtapainike toimii myös äänilähteen valintaan. Kaiuttimen eturistikon alta kajastava LED-valo vaihtaa väriä valitun äänilähteen mukaan. Tämän lisäksi Stage Airista löytyvät äänenvoimakkuudensäätöpainikkeet sekä bluetooth-nappi.Testasin kaiutinta pikaisesti ensin television kanssa, mutta jo alemman keskiluokan television omat kaiuttimet tarjosivat niin hyvän äänen, että Stage Air ei tehnyt paljoakaan eroa. Basson toisto parani hieman, mutta loppujen lopuksi en suosittelisi tätä yksin ratkaisuksi parempaa televisioäänentoistoa etsivälle.Tietokoneen pariksi Stage Air sen sijaan sopii mainiosti, ja siihen se on ensisijaisesti tarkoitettukin. Kaiuttimen rikkaammasta äänimaailmasta hyötyvät vähintäänkin kaikki tablettien ja läppäreiden käyttäjät, mutta myös pöytäkoneihmiset, jotka ovat joko näytön kaiuttimien tai kehnojen irtokajareiden varassa. Koska laitteesta löytyy myös langaton Bluetooth-vaihtoehto, sopii Stage Air myös puhelimeen yhdistettäväksi musiikkitoistimeksi. Mukana tulevat kaapelit ovat melko lyhyet, mutta saattavat tuurilla riittää, jos kaiuttimen saa asetettua suoraan näytön alle. Käytännössä kannattaa kuitenkin varautua hankkimaan lisäpiuhat.Sanomattakin lienee selvää, että läppäreiden äänentoisto ei kilpaile Stage Airin kanssa samassa luokassa. Kaksi 5 W elementtiä tuottavat ääntä varmasti kotikäyttöön ihan riittävästi, mutta tanssisalia kaiuttimella ei kannattane yrittää täyttää.Reissussa kulkevalle voi olla mukavaa, että tarvitsee kantaa mukana vain yhtä kaiutinta esimerkiksi kahden pienemmän sijasta. Toisaalta tähän käyttöön kelpaa teoriassa mikä tahansa matkakaiutin, joten pienempiäkin on saatavilla. Kokonsa vuoksi soundbar on näppärä vaihtoehto perinteisille stereokaiuttimille, sillä se livahtaa monien näyttöjen alle. Harmittavasti tämä on kuitenkin paljon kiinni näytön jalustasta, joka saattaa tulla tielle. Tällöin kaiutin mahtuu usein näytön taakse, tai hieman viereen.Äänensä puolesta Stage Air ei tee mitään mahtavaa vaikutusta, mutta myöskään sen hinta, noin 40 euroa, ei erityisesti hirvitä. Ainakin itseäni viehättää se, että äänentoiston voi hoitaa yhdellä laitteella, eikä laadussa häviä kutakuinkin saman hintaluokan kahden kaiuttimen paketeille.Creative Stage Air tarjoaa toimivan äänentoistoratkaisun PC- ja Mac-käyttäjille, joilla on tiukka budjetti. Kaiuttimen saatavuus Suomessa on pikaisella googlauksella heikohko.