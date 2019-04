Tiesitkö? Tesla käyttää täsmälleen samoja akkuja kuin vaikkapa sähkötupakka tai kalliimmat taskulamput

Kysymyksessä on siis-akku, joka on hieman tavallista AA-paristoa isompi, mutta saman muotoinen, eli "sormipariston" kaltainen.Täsmälleen samaa akkutyyppiä käytetään monessa muussakin ladattavassa laitteessa - ja kyseistä akkutyyppiä myydään myös irtotavarana. Yleisimmin 18650-akkuihin törmää irtotavarana nykypäivänä sähkötupakan ja taskulamppujen yhteydessä. Sähkötupakat käyttävät tyypillisesti yhtä tai kahta 18650-akkua. Samoin kalliimman hintaluokan ladattavat taskulaskut käyttävät samaa akkukokoa.Lisäksi samaa akkutyyppiä paketoidaan usein myös isommiksi kokonaisuuksiksi, erillisen kotelon sisään. Tyypillinen esimerkki tästä ovat läppärit, joiden akut ovat usein juurikin vain koteloita, joiden sisältä löytyy rivi 18650-akkuja. Myös hieman arvokkaammat varavirtalähteet sisältävät tätä akkukokoa. Hiljattain uutisoitiinkin suomalaismiehestä, joka keräsi vanhoista läppäreiden akuista 18650-akkuja ja käytti niitä itse kokoamansa sähkömoottoripyörän akustona.18650-akun tyypillinen kapasiteetti vaihtelee 1500 ja 3500 mAh väliltä, riippuen valmistajasta, mallista - ja tietenkin hinnasta. Teslan 18650-akut on valmistanut. Tesla on siirtymässä - ja osittain siirtynyt jo - hieman fyysisesti suurempaan 2170 -akkukokoon, jota se valmistaa itse, omassa-akkutehtaassaan. Tesla Model 3 käyttää jo tätä uutta kokoa, joka ei ole mikään standardi, vaan Teslan oma ratkaisu.Syy miksi Tesla - ja monet muut yhtiöt - ovat päätyneet käyttämään sormipatterin näköisiä akkuja omissa tuotteissaan on yksinkertaisesti raha. Akkujen suhteen tärkein valintakriteeri on hinta suhteessa akkujen kapasiteettiin - ja tässä suhteessa 18650-akut ovat tarjonneet tähän saakka parhaan mahdollisen hinta/laatu-suhteen.Kun samaa akkukokoa valmistetaan hurjia määriä, yksittäisen akun tuotantokustannukset laskevat. Ja samalla yhtiöt voivat kilpailuttaa akkujen toimittajat helposti, kun akkukoko on standardi ja sitä valmistaa useampi yhtiö. Tämä takaa tietysti myös toimitusvarmuutta, kun valmistajia on useampia.