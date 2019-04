Kadonneita MySpace-biisejä palautettiin – 490 000 hävinnyttä kappaletta ladattiin uudelleen nettiin

Ruma tahra palvelun historiikkiin saatiin maaliskuun puolivälissä, kun palvelun ylläpitäjä kertoi epäonnistuneen palvelinmuutoksen johtaneen valtavaan tietohäviöön . Ylläpidosta viestittiin, että kaikki vuosien 2003–2015 välillä tallennetut tiedot ovat hävinneet – mukaan lukien palveluun ladatut musiikkikappaleet.Internet Archieve on kuitenkin onnistunut täyttämään tietohäviön aiheuttamaa mustaa aukkoa. Palvelu on nimittäin julkaissut noin 490 000 musiikkikappaletta, jotka on ladattu alun perin MySpaceen. Kappaleiden lähde on nimeltään, joka kertoo osana omaa tutkimustaansa ladanneensa 1,3 teratavun edestä musiikkia MySpacesta.MySpacessa on arvioitu olleen kuitenkin noin 50 miljoonaa musiikkikappaletta, joten palautetut kappaleet ovat vain pieni osa hävinneistä tiedoista. Aineiston kappaleet ovat vuosilta 2008–2010. Musiikkikappaleet löytyvät täältä