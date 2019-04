GPS-navigaattorisi ei välttämättä toimi huomenna – Tässä on syy

Taustalla on GPS-paikannuksessa käytetty viikkonumeroinnin koodaustapa, joka aloittaa uuden syklin huhtikuun alussa. Mikäli laitteen ohjelmistoa ei ole päivitetty ja muutosta otettu huomioon, saattaa paikannuksen tarkkuus laskea huomattavasti.GPS-järjestelmässä viikkonumero koodataan tietovirtaan 10-bittisenä, joten viikkojen laskemiseen on käytössä yhdessä syklissä vain 1024 numeroa. Ensimmäisen syklin laskenta alkoi tammikuussa 1980 ja 1024 viikko saavutettiin 21. elokuuta 1999. Sykli on siis pituudeltaan noin 19,7 vuotta. Nykyinen jakso alkoi siis elokuussa 1999 ja päättyy 6. huhtikuuta 2019.Jakson päättymisen takia vanhat päivittämättömät navigaattorit saattavat tulkita aikaa väärin, minkä takia GPS-järjestelmän paikanmääritys saattaa alkaa temppuilla.TomTomin GPS-navigaattorin omistajat voivat tarkastaa oman laitteen päivityksen saatavuuden täältä . Garminin mukaan se on valmistautunut ongelmaan vuosien ajan ja useimpien sen laitteiden pitäisi toimia moitteettomasti syklimuutoksen jälkeen